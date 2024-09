Qu’est-ce qu’un serveur DNS ?

Le DNS (Domain Name System) permet aux utilisateurs d’accéder aux sites web à partir de noms de domaine et d’URL plutôt que d’adresses IP (Internet Protocol) numériques complexes. Le DNS repose sur quatre types de serveurs DNS intégrés : les serveurs DNS récursifs, les serveurs de noms racine, les serveurs de noms de domaine de premier niveau (TLD) et les serveurs de noms faisant autorité.

Un utilisateur initie une requête DNS en saisissant un nom d’hôte, comme www.exemple.com, dans la barre d’adresse d’un navigateur de recherche. Une fois la requête initiée, une série de fonctions appelée recherche DNS fait correspondre le nom de domaine à l’adresse IP qui lui est affectée. Une adresse IP est un numéro d’identification affecté à chaque appareil et réseau qui se connecte à Internet. Les adresses IP sont soit des adresses IPv4, par exemple 93.184.216.34, soit des adresses IPv6 comme 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888.

Si ces numéros complexes permettent la bonne organisation des domaines, on ne peut pas s’attendre à ce que les utilisateurs en gardent une trace ni à ce qu’ils puissent facilement effectuer des recherches en les utilisant. Le DNS permet de personnaliser les noms de domaine à des fins fonctionnelles telles que le branding et la simplification de l’expérience utilisateur. Les serveurs DNS sont conçus pour rendre ce processus transparent pour les utilisateurs tout en s’adaptant à un volume de trafic élevé et à la modification des noms de domaine et des adresses IP. Le processus de résolution DNS dépend de variables telles que l’équilibrage de charge, la localisation du serveur et de l’utilisateur, et la puissance de la connexion Internet.