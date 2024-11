Qu’est-ce qu’une zone DNS ?

Les zones DNS divisent l’autorité sur différents segments de l’espace de noms DNS, par exemple un domaine et un sous-domaine. Les administrateurs bénéficient ainsi d’un contrôle plus précis sur les enregistrements DNS, les serveurs de noms DNS et d’autres composants. Ce partitionnement permet de rationaliser la gestion et l’orchestration DNS et de répartir les workloads entre les serveurs de noms.

Par exemple, le domaine « exemple.com » peut exister dans la même zone que les sous-domaines « blog.exemple.com » et « communaute.exemple.com ». Si les administrateurs ont besoin d’un contrôle plus granulaire, peut-être en raison du nombre d’appareils connectés au site de la communauté et du volume d’enregistrements DNS associés, ils peuvent partitionner le sous-domaine « communaute.exemple.com » en une zone à part entière, avec son propre serveur de noms faisant autorité.

Une zone DNS spécifie qu’un domaine, ou une partie d’un domaine, est géré par un administrateur donné. Cependant, une zone peut englober plusieurs sous-domaines et plusieurs zones peuvent exister sur le même serveur DNS faisant autorité. Les zones DNS n’impliquent pas de séparation physique, mais sont utilisées pour contrôler différentes parties de l’espace de noms.

Les zones permettent d’alléger la charge administrative associée à un domaine, de répartir la charge des requêtes DNS et d’améliorer l’efficacité et l’évolutivité globales des services DNS. Une gestion efficace des zones qui utilise des fonctionnalités de sécurité telles que le protocole DNSSEC et les mises à jour dynamiques contribue à renforcer la sécurité DNS et à réduire les menaces de sécurité telles que l’usurpation de DNS et les attaques par détournement.