D’une manière générale, le DNS s’apparente à un annuaire téléphonique pour Internet. Il convertit les noms de domaine (tels que www.exemple.com) en adresses IP (comme 192.0.2.1) que les ordinateurs utilisent pour s’identifier les uns aux autres sur le réseau. Sans DNS, les utilisateurs devraient se souvenir d’adresses IP numériques complexes pour accéder aux sites web, une méthode peu commode, même compte tenu du volume de recherches et de demandes de données uniques que les utilisateurs effectuent en une seule journée.

Les cadres DNS ont une structure arborescente qui commence avec le domaine racine en haut, suivi des domaines de premier niveau (TLD), tels que .com, .org, .net, .uk et ainsi de suite. Sous les TLD se trouvent les domaines de second niveau, qui comprennent généralement la partie reconnaissable d’un nom de domaine (comme « ibm.com ») et toutes les zones secondaires disponibles. Chaque TLD possède son propre ensemble de serveurs de noms, mais le serveur de noms primaire entre en jeu au deuxième niveau.

Lorsqu’un domaine est enregistré, les enregistrements correspondants du serveur de noms (NS) sont créés et stockés sur un serveur DNS primaire, généralement fourni par une société d’hébergement ou un fournisseur de services DNS. Le serveur DNS primaire contient différents types d’enregistrements NS, notamment des enregistrements A, des enregistrements MX et des enregistrements CNAME (entre autres), qui renvoient les données et les informations appropriées à l’utilisateur.

Notez que les administrateurs de serveurs peuvent désigner les DNS comme serveurs primaires ou secondaires. En fait, un DNS peut être le serveur primaire d’une zone et un serveur secondaire dans une autre. Cependant, chaque zone DNS ne peut avoir qu’un serveur primaire.

Des modifications de domaine se produisent également dans le DNS primaire. Lorsqu’un administrateur souhaite ajuster les enregistrements DNS, il doit le faire dans les serveurs DNS primaires. Les modifications sont ensuite propagées aux serveurs restants dans la hiérarchie.