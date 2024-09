Le réseau IBM NS1 Connect

Performances globales avec le DNS anycast NS1 Connect est alimenté par un réseau DNS anycast mondial qui tire parti de la colocation traditionnelle, des fournisseurs d’hébergement établis, des réseaux « eyeball » et des principaux fournisseurs DNS récursifs. Outre l’utilisation du transit des meilleurs fournisseurs de rang 1 dans chaque région, NS1 Connect utilise des dizaines de NSP plus petits et les principaux échanges de peering pour trouver la meilleure connexion DNS disponible. En plus de ce réseau anycast mondial, NS1 Connect exploite également un réseau unicast distinct pour gérer spécifiquement le trafic en Chine continentale. Découvrir DNS for China