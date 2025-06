Les administrateurs s’appuient sur les serveurs DNS secondaires pour assister le serveur primaire et optimiser la résilience du système.

Comme les serveurs secondaires disposent de copies complètes de tous les enregistrements du serveur de noms faisant autorité, ils peuvent remplacer le serveur primaire en cas de panne ou d’indisponibilité de celui-ci. Si l’administrateur système devait créer et gérer manuellement des copies, cela entraînerait un retard entre les serveurs primaires et secondaires. Au lieu de cela, les DNS primaires et secondaires automatisent le processus de copie.

Lorsqu’un administrateur apporte une modification au serveur primaire, le numéro de série du domaine hébergé dans les enregistrements SOA passe au numéro suivant dans la progression (si le numéro de série était SOA 1, par exemple, il passe à SOA 2).

Dans une configuration DNS traditionnelle, le serveur de noms secondaire interroge le serveur primaire à intervalles réguliers afin d’obtenir le numéro de série SOA actuel. Si le serveur primaire signale une modification, le serveur secondaire envoie une requête AXFR ou IXFR pour lancer la copie. Le serveur primaire renvoie ensuite les mises à jour au serveur secondaire, ainsi que le numéro de série SOA mis à jour.

Cette configuration DNS oblige les serveurs secondaires à lancer des requêtes XFR afin de savoir que le serveur primaire a été modifié, ce qui entraîne une étape supplémentaire qui ralentit le DNS.

Cependant, les configurations plus modernes ont recours au protocole « NOTIFY », qui permet au serveur de noms primaire d’envoyer un message UDP (User Datagram Protocol) au serveur de secours chaque fois qu’un administrateur effectue une modification. Les serveurs secondaires vérifient ensuite le numéro de série SOA pour confirmer la modification et lancer la requête de mise à jour.

Grâce à cette approche des DNS primaires et secondaires, les administrateurs système peuvent optimiser la fiabilité et la résilience du système. Elle permet également de synchroniser les serveurs et de garantir que les utilisateurs peuvent accéder à n’importe quel serveur pour obtenir les informations les plus récentes.