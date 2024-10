Le TTL permet aux CDN et aux serveurs DNS de fournir des informations plus rapidement et de manière plus efficace aux utilisateurs finaux. En définissant des valeurs TTL adaptées, on peut optimiser la livraison du contenu aux utilisateurs en garantissant qu'ils reçoivent les dernières versions tout en évitant de surcharger les serveurs et d'augmenter la latence.

Les CDN optimisent la livraison de contenu en connectant les utilisateurs au serveur le plus proche, ce qui réduit la latence et la charge sur le serveur d'origine (puisque les requêtes sont satisfaites depuis le serveur le plus proche). Grâce au TTL, les résolveurs récursifs peuvent utiliser des réponses mises en cache, ce qui améliore les performances du DNS en réduisant la latence et la charge sur les serveurs. De plus, le TTL garantit une propagation rapide des modifications d'enregistrements DNS.