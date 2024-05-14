L’objectif principal de l’équilibrage global de charge serveur est d’améliorer la performance, la fiabilité et la disponibilité des applications. Le GSLB veille à ce que les requêtes des utilisateurs soient acheminées vers le meilleur centre de données possible en fonction de facteurs tels que la charge du serveur, la proximité de l’utilisateur et les conditions du réseau.

L’équilibrage de charge global diffère de l’équilibrage de charge standard, qui équilibre le trafic local, et qui constitue une exigence standard pour toute entreprise. L’équilibrage global standard permet d’éviter la surcharge de certaines ressources dorsales et d’optimiser la performance des serveurs et services locaux au sein d’un même centre de données sur site ou cloud.

Le GSLB fournit un équilibrage de charge aux équilibreurs de charge, généralement ceux qui opèrent dans de grandes entreprises distribuées avec des empreintes mondiales massives qui gèrent un débit de données élevé. Il empêche les équilibreurs de charge locaux et régionaux qui fonctionnent dans des environnements multicloud et ceux qui orchestrent les workloads entre les clouds et les infrastructures sur site d’être surchargés, optimisant ainsi les performances des serveurs et des services mondiaux.