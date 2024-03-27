Que sont les données RUM ? Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, les données RUM ne sont pas un indicateur de performance pour une marque de spiritueux, le tourisme cubain ou une franchise de film Disney.

Les données de surveillance des utilisateurs réels (RUM) sont des informations sur la façon dont les gens interagissent avec les applications et les services en ligne. À l’instar d’une enquête permanente en temps réel sur l’expérience de vos utilisateurs en ligne, les données RUM sont un composant critique de l’optimisation des performances des applications et des services en ligne.

En analysant les informations sur les déplacements des utilisateurs et l’expérience qu’ils vivent, les entreprises peuvent lutter de manière proactive contre les erreurs de configuration, les connexions lentes et d’autres indicateurs de qualité de service.