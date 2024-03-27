Que sont les données RUM ? Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, les données RUM ne sont pas un indicateur de performance pour une marque de spiritueux, le tourisme cubain ou une franchise de film Disney.
Les données de surveillance des utilisateurs réels (RUM) sont des informations sur la façon dont les gens interagissent avec les applications et les services en ligne. À l’instar d’une enquête permanente en temps réel sur l’expérience de vos utilisateurs en ligne, les données RUM sont un composant critique de l’optimisation des performances des applications et des services en ligne.
En analysant les informations sur les déplacements des utilisateurs et l’expérience qu’ils vivent, les entreprises peuvent lutter de manière proactive contre les erreurs de configuration, les connexions lentes et d’autres indicateurs de qualité de service.
Pourquoi « réel » ? Cela implique-t-il également l’existence de « faux » indicateurs d’utilisation ?
Tout à fait ! Dans les données synthétiques, les algorithmes et les simulations tentent de créer l’expérience d’un utilisateur « moyen » sur la base d’échantillons de données représentatifs. Nombre d’entreprises spécialisées dans l’analytique utilisent des données synthétiques pour analyser les performances des applications et des services en ligne. La principale raison est le coût : il faut une bonne quantité de ressources sous forme de calcul et de configurations pour capturer les données RUM en temps réel.
Les données synthétiques sont une représentation statistique de la réalité. Cette approche peut fonctionner pour entraîner l’IA, mais est beaucoup moins fiable pour détecter les anomalies de performance dans les réseaux et les applications. Par définition, les performances réseau anormales sont imprévisibles. Rien ne remplace l’expérience utilisateur réelle lorsqu’il s’agit d’optimiser les applications et les services réels.
NS1 Connect utilise les données RUM pour prendre des décisions de routage DNS grâce à ses capacités de direction du trafic DNS. Les données RUM servent de moniteur en recueillant des informations à partir d’applications et de services en ligne. En comparant les données RUM provenant de plusieurs sources, Pulsar peut déterminer la meilleure option pour résoudre une requête DNS.
Certains fournisseurs de services réseau utilisent des données RUM pour prendre des décisions individuelles en matière de direction du trafic. NS1 ajoute une couche unique de fonctionnalités en empilant ces décisions, formant ainsi une chaîne personnalisable. Avec la direction du trafic d’IBM® NS1 Connect, vous n’avez pas à choisir entre l’optimisation d’éléments tels que l’ISP de l’utilisateur et sa localisation géographique. Vous pouvez utiliser les données RUM pour prendre en compte le statut des deux facteurs, en les classant par ordre de priorité en fonction d’une logique que vous créez.
Cela génère de la valeur pour l’entreprise de plusieurs manières :
Les données RUM fournissent les informations en temps réel nécessaires pour prendre ces décisions à la vitesse du réseau, en optimisant les applications et les services de manière hautement granulaire et personnalisable.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, voici un aperçu technique de la manière dont IBM NS1 Connect collecte et analyse les données RUM pour éclairer les décisions de direction du trafic.
Tout commence par la configuration d’une propriété Web, qu’il s’agisse d’une application, d’un service ou d’un autre mécanisme de diffusion de contenu. NS1 Connect ajoute des balises JavaScript à cette propriété Web, qui collectent des informations sur le trafic entrant des utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur final visite la propriété Web, cette balise JavaScript effectue une série de tests qui collectent des données sur les performances et la disponibilité.
Les résultats de ces tests sont ensuite envoyés à NS1 Connect pour analyse. À l’aide d’une hiérarchie sophistiquée d’équations et de techniques de traitement, NS1 Connect se concentre sur les éléments de données pertinents pour tirer des conclusions sur les performances et la disponibilité. Ces résultats sont ensuite transmis à NS1 Connect et sont utilisés pour prendre des décisions en matière de direction du trafic. Les nouvelles instructions de direction du trafic sont reçues environ toutes les cinq minutes, avec des résultats mis à jour qui reflètent l’évolution constante des conditions Internet (parfois appelés « météo Internet »).
Découvrez ce que vous pouvez faire avec les données RUM.
Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
Alignez votre stratégie de données et d’analyse sur les objectifs de l’entreprise grâce à ces quatre étapes clés.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Découvrez Cognos Analytics 12.0, des informations alimentées par l’IA pour une prise de décision plus éclairée.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.