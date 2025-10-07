Qu'est-ce que le multicloud ?

Le multicloud est l'utilisation des services clouds de plusieurs fournisseurs de cloud. Cela peut être aussi simple que d'utiliser des logiciels en tant que service (SaaS) de différents fournisseurs de cloud, comme Salesforce et Workday. Mais dans l'entreprise, le multicloud fait généralement référence à l'exécution d'applications d'entreprise sur une plateforme en tant que service (PaaS) ou une infrastructure en tant que service (IaaS) de plusieurs fournisseurs de service cloud, comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud et Microsoft Azure.
Une solution multicloud est une solution de cloud computing qui peut être utilisée dans les infrastructures cloud de plusieurs fournisseurs. Les solutions multiclouds reposent généralement sur des technologies open source cloud natives, telles que Kubernetes, qui sont prises en charge par tous les fournisseurs de cloud public. Elles incluent généralement des fonctionnalités de gestion des charges de travail dans plusieurs clouds avec une console centrale. Beaucoup des principaux fournisseurs de cloud, ainsi que des fournisseurs de solutions de cloud tels que VMware, proposent des solutions multicloud pour l'infrastructure informatique, le développement, l'entreposage de données, le stockage dans le cloud, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, la reprise après incident/la continuité des activités et bien plus encore.
La valeur primordiale du multicloud pour l'entreprise est qu'il permet d'éviter la dépendance à l'égard d'un fournisseur, c'est-à-dire les problèmes de performance, les options limitées ou les coûts inutiles qui résultent du fait de n'utiliser qu'un seul fournisseur de services cloud. Une stratégie multicloud offre aux entreprises
La clé pour maximiser les avantages d'une architecture multicloud est de gérer des applications et des ressources dans plusieurs clouds de manière centralisée, comme si elles faisaient partie d'un seul cloud. Mais la gestion multicloud s'accompagne de nombreux défis :
Les entreprises utilisent des outils de gestion multicloud, ou, de préférence, une plateforme de gestion multicloud, pour surveiller et gérer leurs déploiements multiclouds comme s'il s'agissait d'un seul environnement cloud. Les meilleures plateformes de gestion multicloud offrent :
Le cloud hybride désigne l'utilisation d'environnements de cloud public et de cloud privé, ainsi que la gestion, l'orchestration et la portabilité entre ces environnements qui permettent à une organisation de les utiliser en tant qu'infrastructure informatique unique, unifiée et optimisée.
Le multicloud et le cloud hybride ne s'excluent pas mutuellement. En fait, la plupart des clouds hybrides d'entreprise sont des multiclouds hybrides, en ce sens qu'ils incluent des services de cloud public ou privé d'au moins deux fournisseurs de services de cloud.
Le multicloud hybride bénéficie des avantages du multicloud, à savoir :
Créez des applications plus rapidement et déployez-les de manière cohérente dans des environnements sur site, en périphérie et dans le cloud public, quel que soit le fournisseur.
Conteneurisez et déployez rapidement et en toute sécurité les charges de travail d'entreprise dans des clusters Kubernetes.Comme IBM gère OpenShift Container Platform (OCP), vous aurez davantage de temps pour vous concentrer sur vos tâches principales.
Innovez plus rapidement, réduisez les coûts opérationnels et transformez les opérations informatiques (ITOps) grâce à une plateforme AIOps qui offre une visibilité sur les données de performance et les dépendances entre les environnements.
Avec IBM Cloud Satellite, vous pouvez déployer et maintenir des applications de manière cohérente dans des environnements multicloud, avec une plus grande visibilité globale et en simplifiant la gestion. Utilisez une API unique pour créer un emplacement de cloud distribué, puis ajoutez des machines hôtes à partir de n'importe quel cloud, d'un centre de données sur site ou de la périphérie. Utilisez un ensemble commun de services cloud, notamment des chaînes d'outils, des bases de données et l'IA, où que vous soyez.