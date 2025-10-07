Qu'est-ce que le multicloud ?

Le multicloud, l'utilisation de services clouds provenant de deux ou fournisseurs ou plus, offre aux organisations la souplesse nécessaire pour optimiser les performances, contrôler les coûts et éviter de dépendre d'un seul fournisseur.
Le multicloud est l'utilisation des services clouds de plusieurs fournisseurs de cloud. Cela peut être aussi simple que d'utiliser des logiciels en tant que service (SaaS) de différents fournisseurs de cloud, comme Salesforce et Workday. Mais dans l'entreprise, le multicloud fait généralement référence à l'exécution d'applications d'entreprise sur une plateforme en tant que service (PaaS) ou une infrastructure en tant que service (IaaS) de plusieurs fournisseurs de service cloud, comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud et Microsoft Azure.

Une solution multicloud est une solution de cloud computing qui peut être utilisée dans les infrastructures cloud de plusieurs fournisseurs. Les solutions multiclouds reposent généralement sur des technologies open source cloud natives, telles que Kubernetes, qui sont prises en charge par tous les fournisseurs de cloud public. Elles incluent généralement des fonctionnalités de gestion des charges de travail dans plusieurs clouds avec une console centrale. Beaucoup des principaux fournisseurs de cloud, ainsi que des fournisseurs de solutions de cloud tels que VMware, proposent des solutions multicloud pour l'infrastructure informatique, le développement, l'entreposage de donnéesle stockage dans le cloudl'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatiquela reprise après incident/la continuité des activités et bien plus encore.
Valeur et avantages du multicloud

La valeur primordiale du multicloud pour l'entreprise est qu'il permet d'éviter la dépendance à l'égard d'un fournisseur, c'est-à-dire les problèmes de performance, les options limitées ou les coûts inutiles qui résultent du fait de n'utiliser qu'un seul fournisseur de services cloud. Une stratégie multicloud offre aux entreprises

  • La possibilité de choisir des services cloud auprès de différents fournisseurs sur la base d'une combinaison de prix, de performances, d'exigences en matière de sécurité et de conformité, et d'une localisation géographique qui convient le mieux à l'entreprise ;

  • La possibilité d'adopter rapidement les technologies les plus performantes de n'importe quel fournisseur, en fonction des besoins ou de leur apparition, plutôt que de limiter les clients aux offres ou fonctionnalités proposées par un seul fournisseur à un moment donné ;

  • Une vulnérabilité réduite aux pannes et aux temps d'arrêt non planifiés (car une panne sur un cloud n'aura pas nécessairement d'incidence sur les services des autres clouds) ;

  • Une stratégie multicloud offre aux organisations une exposition réduite aux problèmes de licence, de sécurité, de compatibilité et autres qui peuvent résulter de la connexion indépendante des utilisateurs de l'informatique cachée à des services cloud par rapport à une organisation n'utilisant qu'un seul cloud.
Gestion multicloud

La clé pour maximiser les avantages d'une architecture multicloud est de gérer des applications et des ressources dans plusieurs clouds de manière centralisée, comme si elles faisaient partie d'un seul cloud. Mais la gestion multicloud s'accompagne de nombreux défis :

  • Maintenir des politiques cohérentes de sécurité et de conformité dans le cloud sur plusieurs plateformes ;

  • Déployer en permanence des applications dans des environnements cibles (par exemple, développement, préproduction et production) et sur diverses plateformes d'hébergement ;

  • Fédérer et visualiser les événements provenant des outils de journalisation et de surveillance afin d'obtenir une vue unique et de configurer des réponses cohérentes

Les entreprises utilisent des outils de gestion multicloud, ou, de préférence, une plateforme de gestion multicloud, pour surveiller et gérer leurs déploiements multiclouds comme s'il s'agissait d'un seul environnement cloud. Les meilleures plateformes de gestion multicloud offrent :

  • Une visibilité et un contrôle sur toutes les ressources cloud, y compris les offres IaaS, PaaS et SaaS, ainsi que les ressources de stockage de données et de réseau associées, dans les clouds publics, les clouds privés et les déploiements en périphérie.

  • Des capacités d'analyse et/ou d'intelligence artificielle (IA), y compris d'intelligence artificielle pour les opérations (AIOps). L'AIOps utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour passer au crible le « bruit » des données afin d'obtenir des mesures, de la télémétrie, que l'organisation peut utiliser pour simplifier les opérations, prédire les problèmes de disponibilité ou de performance et même pour automatiser les actions correctives dans l'infrastructure multicloud.
Multicloud, cloud hybride et multicloud hybride

Le cloud hybride désigne l'utilisation d'environnements de cloud public et de cloud privé, ainsi que la gestion, l'orchestration et la portabilité entre ces environnements qui permettent à une organisation de les utiliser en tant qu'infrastructure informatique unique, unifiée et optimisée.

Le multicloud et le cloud hybride ne s'excluent pas mutuellement. En fait, la plupart des clouds hybrides d'entreprise sont des multiclouds hybrides, en ce sens qu'ils incluent des services de cloud public ou privé d'au moins deux fournisseurs de services de cloud.

Le multicloud hybride bénéficie des avantages du multicloud, à savoir :

  • Amélioration de la productivité des développeurs : Le multicloud hybride permet et est permis par les méthodes de développement Agile et DevOps et les technologies d'application cloud natives telles que l'architecture de microservices, les conteneurs et l'informatique sans serveur.

  • Sécurité accrue et conformité plus efficace aux réglementations : En plus d'offrir un large accès aux technologies de pointe en matière de sécurité et de conformité, le multicloud hybride permet de déployer et de faire évoluer des données sensibles ou des charges de travail hautement réglementées de la manière la plus sûre et la plus conforme possible, et de mettre en œuvre la sécurité et la conformité de manière cohérente dans tous les services cloud, tous les fournisseurs cloud et tous les environnements cloud.

  • Efficience accrue et optimisation des dépenses : Le multicloud hybride permet non seulement de choisir le service cloud le plus efficace, mais il offre un contrôle plus précis sur l'endroit où les charges de travail sont déployées et mises à l'échelle, ce qui permet aux entreprises d'améliorer encore les performances (par exemple, déploiement plus proche des utilisateurs pour réduire le temps d'attente) et d'optimiser les dépenses. Avec un cloud hybride, les entreprises peuvent aussi moderniser plus rapidement leurs applications et connecter les services clouds aux données de l'infrastructure cloud ou sur site de manière à créer une nouvelle valeur ajoutée.
