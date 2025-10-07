Qu'est-ce que le multicloud ?

Le cloud hybride désigne l'utilisation d'environnements de cloud public et de cloud privé, ainsi que la gestion, l'orchestration et la portabilité entre ces environnements qui permettent à une organisation de les utiliser en tant qu'infrastructure informatique unique, unifiée et optimisée.

Le multicloud et le cloud hybride ne s'excluent pas mutuellement. En fait, la plupart des clouds hybrides d'entreprise sont des multiclouds hybrides, en ce sens qu'ils incluent des services de cloud public ou privé d'au moins deux fournisseurs de services de cloud.

Le multicloud hybride bénéficie des avantages du multicloud, à savoir :