Qu’est-ce qu’un entrepôt de données ?

Les entrepôts de données sont nés dans les années 1980 pour optimiser l’analyse des données en mettant à disposition des données transactionnelles intégrées dans un format cohérent. Avec la montée en puissance des applications métier et l’explosion de nouvelles sources de données, notamment le World Wide Web, les médias sociaux et l’Internet des objets (IdO), le besoin d’un stockage plus important et d’une analyse plus rapide s’est fait de plus en plus sentir.

Avec l’évolution de l’entrepôt de données vers la prise en charge de volumes plus importants et de données plus granulaires, de plus en plus d’équipes au sein des organisations ont demandé un accès direct aux données pour des fonctions d’analyse en libre-service.

De nombreuses organisations ont constaté que leurs entrepôts de données existants ne pouvaient pas gérer ces nouvelles et énormes workloads. Et comme de nombreux entrepôts de données ne stockaient que des données structurées, la richesse de l’analyse risquait d’être limitée. En réponse, des alternatives plus flexibles ont vu le jour, notamment les entrepôts de données « cloud natifs » et les « data lakehouses ». (Voir « Entrepôts de données et data lakehouses » pour plus d’informations.)