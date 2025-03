Que sont les silos de données ?

Grâce à l’intégration des données client, les organisations peuvent développer une vue unifiée de leurs clients sur tous les points de contact. Les équipes peuvent accéder à des profils client complets, répondre rapidement à leurs besoins et personnaliser les interactions à l’aide d’informations pilotées par l’IA, ce qui se traduit par des relations plus solides, de meilleures recommandations et une plus grande satisfaction.