Qu’est-ce qu’une métadonnée ?

Les métadonnées fournissent aux entreprises une structure pour classer, décrire et organiser de grands volumes de données. Cela leur permet de stocker les données de manière plus logique et cohérente.

Dans les bases de données relationnelles, par exemple, les métadonnées spécifient comment les tables sont connectées pour faciliter l’analyse.

Les métadonnées peuvent ajouter des étiquettes, des descriptions ou des balises aux données non structurées pour aider les systèmes à trier les fichiers et les enregistrements plus efficacement. Les métadonnées facilitent également le contrôle de version en suivant les modifications et l’origine des fichiers.