Qu’est-ce qu’une donnée ?

Face à la recrudescence des cyberattaques et des violations de données, les entreprises se tournent de plus en plus vers l’analyse de données pour identifier les menaces et y répondre plus rapidement, limiter les dommages et réduire les temps d’arrêt.

Par exemple, les systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) regroupent et analysent les alertes de sécurité provenant du réseau pour permettre de détecter les anomalies et d’y répondre en temps réel.