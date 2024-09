Qu’est-ce que la confidentialité des données ?

Les organisations doivent mettre en place des processus et des contrôles pour protéger la confidentialité et l’intégrité des données utilisateur.

Au niveau des processus, les organisations peuvent prendre des mesures telles que former leurs employés aux exigences de conformité et travailler uniquement avec des fournisseurs et des prestataires de services qui respectent la confidentialité des utilisateurs.

Au niveau des contrôles techniques, les organisations peuvent utiliser un certain nombre d’outils pour protéger les données. Les solutions de gestion des identités et des accès (IAM) peuvent appliquer des politiques de contrôle d’accès basées sur les rôles afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder aux données sensibles. Des mesures d’authentification strictes telles que le Single Sign On (SSO) et l’authentification multifacteur (MFA) peuvent empêcher les pirates de détourner des comptes d’utilisateurs légitimes.

Les outils de prévention des pertes de données (DLP) peuvent trouver et classer les données, surveiller leur utilisation et empêcher les utilisateurs de modifier, partager ou supprimer des données de manière inappropriée. Les solutions de sauvegarde et d’archivage des données peuvent aider les organisations à récupérer les données perdues ou endommagées.

Les organisations peuvent également utiliser des outils de sécurité des données conçus spécifiquement pour la conformité réglementaire. Ces outils incluent souvent des fonctionnalités comme le chiffrement, l’application automatisée des politiques et les pistes d’audit qui suivent toutes les activités relatives aux données pertinentes.