La sécurité des bases de données fait référence aux outils, contrôles et mesures destinés à établir et protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des bases de données. Cet article porte principalement sur la confidentialité, car il s'agit de l'élément qui est compromis dans la plupart des violations de données.

La sécurité des bases de données doit traiter et protéger les éléments suivants :

données de la base de données ;





système de gestion de la base de données (SGBD) ;





toutes les applications associées ;





serveur de base de données physique et/ou serveur de base de données virtuel et matériel sous-jacent ;





infrastructure informatique et/ou réseau utilisée pour accéder à la base de données.

La sécurité des bases de données est une activité complexe et difficile qui fait intervenir tous les aspects des technologies et des pratiques de sécurité de l'information. Elle est aussi naturellement en contradiction avec la convivialité d'une base de données. Plus une base de données est accessible et utilisable, plus elle est vulnérable aux menaces de sécurité. Inversement, plus une base de données est invulnérable aux menaces, plus elle est difficile d'accès et d'utilisation. Ce paradoxe est parfois appelé la règle d'Anderson. (lien externe à IBM)