Comment aligner votre stratégie en matière d'IA, de données et d'analyse ?

Les directeurs des données (CDO) ont un rôle essentiel à jouer pour aider l’entreprise à utiliser les données et la technologie dans le cadre de la transformation numérique, mais cela nécessite un alignement entre la stratégie en matière d’analyse des données et la stratégie d’entreprise. Une récente étude menée par IBV a révélé que 63 % des CDO interrogés les plus performants étaient en phase avec la stratégie d’entreprise, contre 48 % pour les autres. Afin de transformer les données en informations précieuses et exploitables, il faut comprendre ce qui stimule l’activité et relier la stratégie en matière de données et d’analyse des données aux objectifs de l’entreprise.

Il faut savoir qu’en moyenne, les CDO interrogés consacrent 2,32 % du chiffre d’affaires annuel à la gestion et à la stratégie des données afin d’augmenter la croissance du chiffre d’affaires de 1 %. Mais les plus performants d’entre eux obtiennent le même résultat en y consacrant 2,27 %. Bien que la différence ne semble pas énorme, elle peut se traduire par des millions de dollars d’économies, une amélioration significative du retour sur investissement et de meilleurs résultats à long terme.

Lorsque la stratégie en matière de données et la stratégie d’entreprise sont alignées, on peut utiliser les investissements dans les données afin de rechercher de nouvelles sources de valeur et de stimuler l’innovation au sein de l’entreprise, en accord avec ses objectifs stratégiques. En fait, près de 9 sur 10 CDO d’un groupe d’élite dont les entreprises allouent proportionnellement moins de leurs revenus aux données, mais génèrent une valeur égale ou supérieure, utilisent les investissements dans les données de cette manière.

Aligner votre stratégie en matière de données et votre stratégie commerciale signifie fusionner les différents cadres et lignes directrices qui existent dans tous les services afin d’obtenir une vue unique et unifiée du paysage des données sur laquelle tout le monde s’accorde. Pour tirer parti des liens entre les utilisateurs professionnels, les utilisateurs techniques et les résultats globaux, les responsables des données d’aujourd’hui ont besoin d’une architecture de données moderne, telle que le data fabric, afin de simplifier l’accès aux données et d’en faciliter l’utilisation selon les besoins. Il existe quatre façons principales d’utiliser une architecture de data fabric en vue de créer des opportunités pour les partenaires internes et externes, qui peuvent autonomiser les équipes dans l’ensemble du paysage des données.

1. Créez une base de données exploitable avec une gouvernance adéquate afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données dans l’ensemble de votre environnement.

Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les caractéristiques les plus importantes de leur architecture de données, la majorité des CDO ont placé la sécurité bien au-dessus de tous les autres domaines. Une base de données solide implique la définition d’une politique de gouvernance qui guide les pratiques de l’entreprise en matière de qualité, de confidentialité et de sécurité des données, et qui peut être renforcée à l’aide de votre architecture de données. Pourtant, moins des deux tiers des CDO interrogés déclarent protéger et sécuriser les données au maximum. Les défis qui expliquent ce manque de confiance dans leurs processus actuels de protection et de sécurité comprennent la conformité totale avec la législation et les normes en matière de données, le sentiment que leurs données opérationnelles (gestion, finances, chaîne d’approvisionnement, stocks et personnel) sont protégées et sécurisées, et que les données de leurs clients sont sécurisées.

Cette base de gouvernance de l’architecture de data fabric permet de savoir clairement quelles données existent, qui doit avoir accès à quels jeux de données et comment la conformité à grande échelle permet d’améliorer la qualité et la traçabilité des données dans votre environnement grâce à un catalogue de données enrichi.

Elle offre également une génération automatisée de métadonnées et une couche de gouvernance qui garantit le respect des normes de qualité, de confidentialité et de sécurité des données. Cela permet de garantir la conformité aux réglementations et aux exigences d’audit grâce à une visibilité accrue et au masquage des données dans toutes les initiatives d’analyse, d’IA et autres sur n’importe quel cloud.

2. Rationalisez les workflows et la prise de décision grâce à une approche de l’IA responsable, transparente, explicable et centrée sur l’humain.

Les CDO ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place d’une base de données qui facilite la création de solutions d’IA permettant une meilleure prise de décision, mais aussi dans l’atténuation des risques. Les algorithmes et les modèles d’IA doivent fonctionner de manière fiable pour être exploitables et générer de la valeur, mais il faut également assurer la visibilité et la responsabilité des informations. Les utilisateurs finaux doivent comprendre les normes utilisées pour traiter les données, définir un cadre éthique dans lequel appliquer l’IA et les algorithmes, et diversifier les équipes impliquées afin de garantir la justesse des résultats et d’éviter les biais inconscients. Sinon, les investissements dans la technologie et la gestion du changement qui permet d’axer la culture d’entreprise sur les données (comme la maîtrise des données) seront vains.

Un data fabric fournit une base technique soutenue par un processus clair de benchmark et d’évaluation des modèles d’IA tout au long du cycle de vie de l’IA, quel qu’en soit votre stade d’adoption.

Mise en place par une équipe interfonctionnelle compétente, cette combinaison de technologies, de collaborateurs et de processus permet aux équipes de l’entreprise d’être proactives et d’intégrer la gouvernance dans leurs initiatives d’IA dès le départ. Cette approche minimise également les risques tout en renforçant la capacité de votre équipe à respecter les principes éthiques et les réglementations gouvernementales.

3. Simplifiez la création et le déploiement de modèles grâce à l’automatisation.

L’IA ne peut exister sans la science des données qui façonne les grands modèles d’IA, mais seuls 33 % des CDO interrogés citent les résultats explicables et complets comme une caractéristique importante de leur architecture de données. La science des données nécessite une architecture de données moderne, telle qu’un data fabric, capable d’orchestrer différents types de données provenant de diverses sources au sein d’un environnement multicloud hybride. Cela permet de mettre en place des méthodes de travail plus productives, telles que le MLOps, qui tirent parti des capacités de l’IA pour rationaliser et automatiser les workflows opérationnels, comme la création de modèles.

4. Connectez les données à travers l’environnement informatique, quel que soit leur emplacement.

Si les jeux de données ne sont pas connectés, votre entreprise se retrouve avec des données disparates et complexes qui ne fournissent pas d’informations claires à ses utilisateurs. Il est alors pratiquement impossible de créer des produits de données pertinents qui apportent de la valeur ajoutée à l’entreprise et accélèrent la croissance du chiffre d’affaires.

Une architecture de data fabric fournit une stratégie d’intégration de données multicloud solide et démocratise l’accès aux données en les fournissant là où vous en avez besoin, sans vous enfermer avec un fournisseur spécifique. Elle permet également de synchroniser les données en temps réel sans perturber les données critiques.

Résultat ? Vos utilisateurs bénéficient d’un accès libre aux données métier et techniques, et donc d’une vue globale et explicite du paysage des données. Ainsi, il est possible d’identifier précisément les données disponibles et les domaines dans lesquels elles peuvent être exploitées pour générer le plus de valeur.

