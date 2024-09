Qu'est-ce que la sécurité des informations ?

Les données alimentent une grande partie de l'économie mondiale. Les cybercriminels reconnaissent la valeur de ces données et les cyberattaques visant à voler des informations sensibles ou, dans le cas des ransomwares, à retenir des données en otage, sont devenues plus courantes, plus préjudiciables et plus coûteuses. Selon le « Cost of a Data Breach Report 2021 » d'IBM, le coût total moyen d'une violation de données a atteint un nouveau record de 4,24 millions de dollars en 2020-2021.



Une violation de données a de multiples conséquences pour la victime. Un temps d'interruption imprévu entraîne une perte d'activité. Une entreprise perd souvent des clients et subit des dommages importants et parfois irréparables à sa réputation lorsque les informations sensibles de ses clients sont exposées. Le vol de la propriété intellectuelle peut nuire à la rentabilité d'une entreprise et compromettre son avantage concurrentiel.





La victime d'une violation de données peut également se voir infliger des amendes réglementaires ou des sanctions juridiques. Les réglementations gouvernementales, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD), et les réglementations du secteur, telles que la loi sur la portabilité et la comptabilité de l'assurance maladie (HIPAA), obligent les entreprises à protéger les informations sensibles de leurs clients, faute de quoi elles s'exposent à de lourdes amendes. Equifax a accepté de payer au moins 575 millions de dollars d'amendes à la Federal Trade Commission (FTC), au Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) et aux 50 États à la suite de sa violation de données de 2017 ; en octobre 2021, British Airways a été condamnée à une amende de 26 millions de dollars pour des violations du RGPD liées à une violation de données survenue en 2018.



Il n'est donc pas surprenant que les entreprises investissent plus que jamais dans les technologies et les personnes compétentes en matière de sécurité des informations. Gartner estime que les dépenses en technologies et services de sécurité des informations et de gestion des risques s'élèveront à 150,4 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2020. Les responsables de la sécurité des systèmes d'information (CISO), qui supervisent les efforts en matière de sécurité des systèmes d'information, font désormais partie intégrante de la direction des entreprises. En outre, les analystes de la sécurité des informations titulaires de certifications avancées en la matière, telles que la certification Certified Information Systems Security Professional (CISSP) de (ISC)², font l'objet d'une forte demande. Le Bureau of Labor Statistics prévoit que le nombre de postes d'analystes titulaires de ces certifications augmentera de 33 % d'ici à 2030.