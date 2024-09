Avec l’utilisation progressive de la technologie par les entreprises, que ce soit pour leurs opérations quotidiennes ou leurs processus métier critiques, les systèmes informatiques sont devenus de plus en plus conséquents et complexes. L’explosion des services cloud, l’essor du télétravail et la dépendance croissante à l’égard de fournisseurs de services informatiques tiers ont multiplié le nombre de personnes, d’appareils et de logiciels présents dans le réseau des entreprises. Et plus un système informatique se développe, plus son périmètre de vulnérabilité augmente. Les programmes de gestion des cyber-risques permettent alors aux entreprises de cartographier et de gérer leur périmètre de vulnérabilité afin d’améliorer leur posture de sécurité.

Par ailleurs, les menaces évoluent constamment. Chaque mois, environ 2 000 nouvelles vulnérabilités viennent s’ajouter à la base de données des vulnérabilités du NIST (lien externe à ibm.com). Des milliers de nouvelles versions de logiciels malveillants sont également détectées chaque mois (lien externe à ibm.com) et il ne s’agit là que d’un seul type de cybermenace.

Il serait irréaliste et financièrement impossible pour une entreprise d’éliminer toutes les vulnérabilités et de contrer toutes les menaces. La gestion des cyber-risques est une méthode plus efficace qui se concentre sur les menaces et les vulnérabilités les plus susceptibles d’avoir un impact sur l’entreprise. Ainsi, l’entreprise n’applique pas de contrôles coûteux sur les actifs de faible valeur et non critiques.

Les programmes de gestion des cyber-risques peuvent également aider les organisations à respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi Health Insurance Portability Accountability Act (HIPAA), la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS) et d’autres réglementations. Dans le cadre du processus de gestion des cyber-risques, les entreprises tiennent compte de ces normes lorsqu’elles élaborent leurs programmes de sécurité. Les données et les rapports générés au cours de la phase de surveillance peuvent aider les entreprises à prouver qu’elles ont fait preuve de diligence lors des audits et des enquêtes menées à la suite d’une violation.

En outre, les entreprises doivent parfois respecter des frameworks spécifiques de gestion des risques. Les agences fédérales américaines doivent par exemple adhérer aux frameworks de cybersécurité et de gestion des risques du NIST. Certains fournisseurs fédéraux doivent également se conformer à ces frameworks, car les contrats publics s’appuient souvent sur les normes du NIST pour définir les exigences en matière de cybersécurité.