Au sens large, la gestion des risques est un système de personnes, de processus et de technologies qui permet à une organisation de fixer des objectifs adaptés à ses valeurs et à ses risques.

Un programme d'évaluation des risques efficace doit répondre à des objectifs légaux, contractuels, internes, sociaux et éthiques, et suivre les nouvelles réglementations liées à la technologie. En concentrant son attention sur les risques et en engageant les ressources nécessaires pour les contrôler et les atténuer, une entreprise se protégera de l'incertitude, réduira ses coûts et augmentera la probabilité de continuité et de réussite de ses activités.

Les trois étapes importantes du processus de gestion des risques sont l'identification des risques, l'analyse et l'évaluation des risques, ainsi que l'atténuation et la surveillance des risques.