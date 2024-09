Au sein de la direction des systèmes d’information (DSI) d'IBM, l’équipe chargée de la sécurité et de la conformité fournit des solutions de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) d'entreprise. Dans le cadre de son travail et de son assistance, l'équipe gère les applications utilisées par les unités commerciales suivantes : Services d'assurance et de conseil d'entreprise (CA&AS) : cette unité prend en charge les fonctions d'audit, notamment les audits internes, les fusions et acquisitions (M&A), les certifications de contrôle et d'auditabilité des systèmes d'application (ASCA), les avis consultatifs et les examens de tiers des fournisseurs, des partenaires commerciaux, de la sécurité et de la confidentialité. Elle est également responsable de la communication des résultats au comité d'audit du conseil d'administration d'IBM.





Contrôles financiers : cette équipe assure le bon déroulement du programme de conformité à la loi Sarbanes-Oxley (SOX), la définition des processus, les contrôles et le programme de test, la certification trimestrielle de la direction et l'évaluation des contrôles par les responsables. Toutes les activités mentionnées ci-dessus soutiennent les annonces de résultats d’IBM et les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les deux unités disposaient de solutions personnalisées fonctionnant sur une plateforme générique en fin de vie. Dans le cadre du processus standard de gestion du cycle de vie des applications et de collecte des besoins de l'organisation DSI, l'équipe chargée de la sécurité et de la conformité a non seulement évalué les nouvelles plateformes et technologies, mais a également pris en compte les évolutions du secteur de la GRC et des entreprises. Cela a conduit l'équipe à repenser les processus de GRC et à explorer de nouvelles opportunités. Celles-ci comprennent l'utilisation d'une plateforme spécifique à la GRC, la démocratisation des données pour l'intégration avec d'autres outils et une utilisation accrue par l'entreprise, l'automatisation pour accroître la productivité des utilisateurs, ainsi que la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle générative (IA générative) pour soutenir la stratégie « AI-first » d'IBM et offrir une solution pour le personnel GRC de demain.