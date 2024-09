IBM OpenPages as a Service et Amazon Web Services (AWS) rendent la gestion des risques, la conformité réglementaire et l'IA dans le cloud encore plus pratiques et flexibles. Les organisations peuvent accélérer leur stratégie de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le cloud en combinant les meilleurs outils OpenPages de gestion des risques et l'évolutivité, l'agilité et la rentabilité de l'infrastructure cloud AWS.