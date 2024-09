La dépendance aux processus manuels, la faible culture des données à l'échelle de l'entreprise et la croissance continue des volumes, types et sources de données peuvent entraver vos initiatives en matière de données et d'IA. Une approche DataOps, qui génère des données d'entreprise fiables, qualitatives, en permanence, permet la collaboration au sein de votre entreprise et vous rend ainsi plus agile et plus rapide pour lancer de nouvelles initiatives à grande échelle.

L'élément central de cette approche est l'outil de catalogage de données qui organise et intègre automatiquement les contenus, des définitions cohérentes et la gestion du libre-service des données d'entreprise.