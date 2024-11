La gestion des risques liés à l’IA relève du domaine plus large de la gouvernance de l’IA. La gouvernance de l’IA fait référence aux garde-fous qui garantissent que les outils et systèmes d’IA sont sûrs et éthiques et qu’ils le restent.

Cette discipline est globale, tandis que la gestion des risques liés à l’IA est un processus qui s’inscrit dans cette discipline. La gestion des risques liés à l’IA se consacre plus particulièrement à l’identification et à la résolution des vulnérabilités et des menaces afin d’assurer la sécurité des systèmes d’IA. La gouvernance de l’IA établit les cadres, les règles et les normes qui orientent la recherche, le développement et l’application de l’IA afin de garantir la sécurité, l’équité et le respect des droits humains.