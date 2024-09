Qu’est-ce que la gestion des risques liés aux tiers (TPRM) ?

Dans un monde toujours plus interconnecté, où l’externalisation est devenue pratique courante, la gestion des risques liés aux tiers (TPRM) est une stratégie commerciale essentielle. La gestion des risques liés aux tiers permet d’identifier et d’atténuer les risques auxquels les entreprises s’exposent en confiant leurs tâches à des fournisseurs ou prestataires de services externes. Ces tiers peuvent être impliqués dans diverses fonctions, des services informatiques au support client en passant par le développement logiciel et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

La TPRM s’avère indispensable face aux vulnérabilités inhérentes aux relations avec les tiers. Si l’externalisation des tâches présente des avantages tels que la réduction des coûts, l’évolutivité et l’accès à des compétences spécialisées, elle expose également les entreprises à des risques. La TPRM leur offre une vision complète de leur relation avec les tiers et des garanties mises en place par ces fournisseurs. Cela permet d’éviter des problèmes tels que l’interruption d’activité, les violations de la sécurité et la non-conformité.

Similaire à la gestion des risques liés aux fournisseurs (VRM) ou encore à la gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement, la TPRM constitue une approche globale de la gestion des risques liés aux divers engagements tiers. Elle s’appuie sur des principes universels comme la diligence raisonnable, l’évaluation des risques liés aux tiers, la résolution et la surveillance continue, pour garantir que les tiers respectent les réglementations, protègent les données sensibles, assurent leur résilience opérationnelle et répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les risques numériques, un sous-ensemble de la TPRM, englobent les préoccupations financières, de réputation, environnementales et de sécurité. L’accès des fournisseurs à la propriété intellectuelle, aux données confidentielles et aux informations personnellement identifiables (PII) souligne la nécessité d’intégrer la TPRM dans les cadres de cybersécurité et les stratégies de gestion des risques cyber.

Aucun service n’est responsable à lui seul de la gestion des risques liés aux tiers (TPRM) ; cela varie d’une entreprise à l’autre. On peut choisir de disposer d’une équipe TPRM dédiée, ou de répartir ces responsabilités entre différents postes. Parmi les services et les fonctions généralement impliqués dans la TPRM, citons le responsable des technologies de l’information (RSSI), le directeur des achats (CPO), le responsable des technologies de l’information (CIO), le responsable de la confidentialité (CPO), le service informatique (IT) ou encore le responsable de la chaîne d’approvisionnement.

Une TPRM efficace protège les entreprises contre les risques liés à l’externalisation et leur permet de bâtir des partenariats plus solides et plus résilients. En intégrant la TPRM dans leurs opérations principales, elles tirent parti des compétences externes tout en renforçant leur sécurité, leur conformité et leur intégrité opérationnelle. En transformant les vulnérabilités en risques gérés, les entreprises sont en mesure de concilier croissance, sécurité et conformité.