Qu’est-ce que l’approvisionnement ?

Indispensable aux processus modernes d’approvisionnement, la technologie permet de rationaliser les opérations, d’améliorer l’efficacité et d’optimiser l’analyse. Voici quelques-unes des technologies utilisées dans le domaine de l’approvisionnement :

Intelligence artificielle (IA) et machine learning (ML) : l’IA et le ML analysent de grands jeux de données pour identifier modèles et tendances afin d’optimiser la prise de décision en matière d’achats.

Technologie blockchain : la blockchain renforce la transparence et la traçabilité de l’approvisionnement et permet de sécuriser l’enregistrement des transactions pour garantir l’intégrité des données liées aux contrats, aux paiements et à la provenance des produits.

Logiciels de gestion des contrats (CMS) : le CMS automatise l’ensemble du processus contractuel et réduit le risque d’erreur de rédaction ou d’erreur susceptible d’avoir des répercussions juridiques.

Solutions de cybersécurité : les technologies telles que le chiffrement, les contrôles d’accès sécurisés et les systèmes de détection des menaces permettent de protéger les données et les systèmes d’approvisionnement contre l’accès non autorisé et les cybermenaces.

Gestion électronique des documents : les systèmes de gestion numérique des documents rationalisent le traitement des contrats, des bons de commande et de tout autre document lié aux achats, afin de réduire le recours au papier et d’améliorer l’efficacité.

Plateformes d’e-sourcing : les plateformes d’e-sourcing facilitent le processus d’approvisionnement dans son ensemble, de l’identification des fournisseurs potentiels à la finalisation des contrats en passant par la négociation.

Plateformes d’e-procurement : les systèmes d’approvisionnement électroniques automatisent le processus d’achat, de la demande au paiement. Ils permettent de gérer les catalogues, de générer les bons de commande et de suivre les dépenses.

Applications d’approvisionnement : les applications mobiles permettent d’accéder à distance aux données d’achat, d’approuver les demandes et de suivre les commandes.

Analyse de performance des achats : collecter et analyser les données relatives aux achats permet aux entreprises de recueillir les informations nécessaires pour améliorer performance et prise de décision.

Logiciels Procure-to-Pay (P2P) : les outils P2P rationalisent le processus d’achat, ainsi que la comptabilité fournisseurs et suivent le flux d’approvisionnement de bout en bout.

Automatisation robotisée des processus (RPA) : la RPA permet d’automatiser et d’optimiser les tâches répétitives comme la saisie de données et le traitement des factures. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur les aspects plus stratégiques de l’approvisionnement.

Systèmes de gestion de la relation fournisseur (SRM) : les systèmes SRM proposent des outils de communication et de suivi de la performance pour permettre aux entreprises d’améliorer leur relation fournisseur.

Logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) : les logiciels SCM offrent une visibilité sur le parcours des produits et services au sein de la chaîne d’approvisionnement. Ils permettent de suivre la performance des fournisseurs, les livraisons et les perturbations.