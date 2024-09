Qu’est-ce que la gestion des fournisseurs ?

La réussite des entreprises du secteur de la livraison de produits dépend de leurs capacités à acquérir, retenir et travailler efficacement avec les fournisseurs pour répondre aux attentes des clients qui souhaitent des produits de qualité, livrés à temps et dans leur intégralité. La valeur d’une entreprise peut dépendre à 50 % de la solidité des relations avec ses fournisseurs (PDF).

Mais les chaînes d’approvisionnement sont devenues d’immenses réseaux mondiaux de plus petits réseaux, et les processus de gestion des fournisseurs sont de plus en plus complexes, chronophages et coûteux. La forte dépendance à l’égard des processus manuels et papier, de même que la double saisie des événements numériques et les formulaires à remplir, ne font qu’aggraver la situation : ces facteurs ralentissent l’exécution des tâches, favorisent les erreurs humaines et entravent l’agilité.

Et ces difficultés sont d’autant plus exacerbées en période de turbulences. Les événements récents ont mis en lumière l’importance cruciale de la continuité des relations entre une entreprise et ses partenaires et fournisseurs. Ces relations sont essentielles pour maintenir l’agilité et la résilience au sein des chaînes d’approvisionnement.

Les responsables de la chaîne d’approvisionnement ont réagi face à ces défis en renforçant leur engagement à numériser et à moderniser les processus de gestion des fournisseurs. Parmi les nombreux avantages de cette pratique, citons une meilleure vérification des fournisseurs, un meilleur processus d’intégration et un meilleur suivi du cycle de vie. Résultat : une gestion plus efficace des relations au sein de la chaîne d’approvisionnement.