Auparavant axées sur la disponibilité des produits, les mouvements de stock et le coût des actifs physiques, les chaînes d’approvisionnement d’aujourd’hui exploitent des solutions qui permettent de gérer les données, les services et les produits de façon coordonnée. Dans les systèmes modernes de gestion de la chaîne d’approvisionnement, il ne s’agit plus seulement de savoir où et quand, mais comment la qualité des produits et des services, les livraisons, les coûts, l’expérience client et, en fin de compte, la rentabilité sont assurés.

En 2017 déjà, une chaîne d’approvisionnement typique accédait à 50 fois plus de données que cinq ans auparavant. Cependant, les experts analysent moins d’un quart de ces données. Autrement dit, des informations cruciales et urgentes comme les conditions météorologiques, les pénuries de main-d’œuvre, les troubles politiques ou une explosion soudaine de la demande peuvent être perdues.

Les chaînes d’approvisionnement modernes tirent parti des quantités massives de données générées par les processus que les experts analytiques et les data scientists nettoient et organisent. Les futurs responsables de gestion des chaînes d’approvisionnement et des systèmes ERP sont appelés à optimiser l’exploitation de ces données grâce à des analyses en temps réel et une latence minimale.