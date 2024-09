La gestion des documents est un système ou un processus utilisé pour capturer, suivre et stocker des documents électroniques tels que des PDF, des fichiers de traitement de texte et des images numériques de contenu sur papier.

La gestion des documents peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Elle assure la sécurité des documents, le contrôle d'accès, le stockage centralisé, les pistes d'audit et la rationalisation de la recherche et de la récupération.