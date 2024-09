IBM Content Manager est une solution de gestion de contenu d'entreprise robuste, flexible et complète. La solution vous permet de gérer le volume croissant de contenu d'entreprise nécessaire à la conduite de vos activités critiques et à la prise de décisions. Il offre une base centralisée, sécurisée et évolutive pour répondre à l'ensemble des exigences en matière de gestion de contenu et de flux de travail pour tous les types de contenu.