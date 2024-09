Appliquez des fonctionnalités de gouvernance automatisée et de gestion des enregistrements avancées, notamment la conservation et l’élimination des enregistrements, les rétentions légales, etc., pour garantir la conformité, même face à l’évolution constante des normes de confidentialité des données. Toutes les fonctionnalités sont auditables afin de respecter les normes du secteur et les audits gouvernementaux.