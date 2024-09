Transformez votre approche de la gestion des enregistrements IBM Enterprise Records fournit le contenu, les processus et la connectivité nécessaires au maintien de la conformité des enregistrements électroniques et physiques. Cette solution vous permet de rationaliser les activités liées aux enregistrements et de renforcer la conformité avec les politiques de conservation. Avec IBM, vous pouvez gérer les enregistrements conformément aux exigences fiscales, légales et réglementaires.