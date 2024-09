Qu’est-ce qu’IBM ECM System Monitor ? IBM Enterprise Content Management System Monitor facilite la gestion des écosystèmes d’automatisation métier (BA) en donnant aux administrateurs et aux services informatiques une vision complète de leur état de santé, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. La surveillance proactive de l’état de santé des applications permet de préserver la productivité des utilisateurs et d’optimiser l’expérience de vos clients. L’intégration avec IBM Instana fournit des événements et des indicateurs de BA au moteur d’observabilité, ce qui permet d’intégrer ces données dans la vue d’ensemble.