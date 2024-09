Dans le paysage numérique actuel, les entreprises sont contraintes de se transformer pour rester en tête de la concurrence. Cependant, de nombreuses initiatives de transformation numérique n’aboutissent pas, avec des retours sur investissement décevants. Selon une étude menée par HFS Research, seules 25 % des entreprises rapportent un retour sur investissement satisfaisant sur les résultats commerciaux de leurs efforts de transformation cloud. Les raisons de ce manque de progrès sont multiples. La lenteur de l’adoption, les cas d’utilisation non réalisés et la prolifération des clouds ne sont que quelques-uns des défis qui freinent les entreprises. De plus, la complexité croissante de la mise à l’échelle des plateformes, des compétences, de la cybersécurité et des volumes de données exacerbe ce problème.

Pour surmonter ces obstacles et exploiter le plein potentiel de la transformation numérique, une approche stratégique délibérée est nécessaire. C’est là qu’intervient l’approche hybrid by design. Notre cadre est conçu pour aider les organisations à effectuer une migration, une modernisation et une innovation accélérées et à faible risque, tout en stimulant la valeur métier, la productivité et la réduction des coûts. En privilégiant les résultats commerciaux et en exploitant la puissance de l’IA, les entreprises peuvent optimiser leurs retours sur investissement dans le cloud hybride et accélérer la croissance de leur activité. Notre approche met l’accent sur l’importance d’une stratégie de cloud hybride intentionnelle, d’un cadre codifié et de l’innovation grâce à l’hybride et à l’IA. Avec l’approche hybrid by design, vous pouvez recalibrer votre stratégie de transformation et obtenir les retours souhaités sur vos investissements dans le cloud hybride.

Cinq priorités clés issues de programmes réussis sous-tendent l’approche hybrid by design :