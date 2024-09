Qu'est-ce que l'atténuation des risques ?

Informer les parties prenantes

La communication des risques au sein de l'organisation est un aspect important de la planification de l'atténuation des risques. Une communication ouverte dans l'ensemble de l'organisation est vitale non seulement pour l'organisation, mais aussi pour tous les employés concernés. Un risque clé ayant un impact organisationnel important doit être communiqué clairement et suivi dans tous les services.

Instaurer une solide culture du risque

La culture du risque commence au niveau de la direction. La culture du risque est l'ensemble des valeurs et des croyances relatives au risque qui sont partagées par un groupe d'individus. Pour qu'une organisation se conforme totalement à la réglementation, la culture du risque doit émaner des chefs d'entreprise et de la direction et être communiquée clairement. L'importance de la conformité doit être affirmée dès le plus haut niveau et présente dans toute l'organisation.

Mettre en place des outils de gestion des risques

Veiller à ce que des contrôles et des indicateurs solides soient mis en place pour surveiller les risques. Des outils de gestion, comme un cadre d'évaluation des risques, peuvent contribuer à la surveillance continue. Un RAF fonctionne en surveillant les risques élevés et faibles et fournit des rapports aux parties prenantes techniques et non techniques concernées.

Procéder à des évaluations régulières des risques

Il est important de tenir à jour le profil de risque de l'organisation. Les dirigeants des organisations ont besoin des données et des rapports les plus récents pour prendre des décisions éclairées et mettre en place des plans d'action solides afin de contrôler les risques.