Qu'est-ce GRC ?

Un cadre de travail GRC aide les organisations à établir des politiques et des pratiques qui visent à réduire les risques en matière de conformité. Les solutions GRC qui concernent l'informatique et la sécurité sont axées sur l'exploitation d'informations opportunes sur les données, les infrastructures et les applications virtuelles, mobiles et cloud.

En outre, le programme GRC d'une organisation doit permettre d'améliorer l'efficacité, de réduire les risques et d'accroître les performances et les retours sur investissements (ROI). Les entreprises développeront et utiliseront un cadre de travail GRC pour le leadership, l'organisation et le fonctionnement de leurs domaines informatiques, afin de s'assurer de prendre en charge et de rendre possible les objectifs stratégiques de l'entreprise. Cela inclut la corrélation d'informations dans le contexte des processus commerciaux, des politiques et des contrôles, ainsi que les activités externes menées par les équipes informatiques, financières, RH et les cadres codir.

Efficacité



L'évaluation des risques, la gestion de la conformité, les audits internes et les autres activités GRC peuvent être chronophages et consommateurs de ressources lorsqu'ils sont effectués sans une plateforme logiciel GRC. Une plateforme GRC peut aider les entreprises à répartir les silos en processus et données, à respecter la réglementation, et surveiller, mesurer et prévoir les pertes et les événements à risques.

Elle peut également aider les entreprises à gérer le cycle de vie des modèles basés sur l' intelligence artificielle (IA)et financière, et améliorer la conformité et les contrôles en matière d'informatique. Les entreprises peuvent même mesurer l'impact des exigences réglementaires et commerciales sur le cadre de la politique et prendre en charge la mesure automatisée et les contrôles informatiques via l'intégration avec des produits tiers.

Évaluation et réduction des risques



Le GRC permet aux entreprises de créer, d'automatiser et de gérer les évaluations et la réduction des risques. De plus, les données d'une plateforme GRC permettent aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées, puis d'allouer des ressources pour atténuer les risques.

Les vérifications de réglementations comme la loi Sarbanes-Oxley sont les étapes par lesquelles le GRC opère, et les différents services doivent maintenir et protéger les informations sensibles, y compris les factures, les dossiers des ressources humaines et les rapports financiers, qui doivent être prêts pour les audits.

Un programme GRC efficace peut être particulièrement utile pour les entreprises qui ont connu une défaillance ou un événement lié au risque ou à la conformité significatif. En outre, les entreprises qui n'ont pas confiance dans leur visibilité et leurs rapports en matière de risques financiers internes ou externes, ou dans leur conformité, peuvent rechercher un modèle GRC qui les aidera à corriger et à suivre les ensembles de contrôles redondants et les cadres de travail inefficaces afin d'éviter de reproduire des préoccupations liées aux risques.

Prise en charge stratégique de la performance et du retour sur investissements



Parfois, les entreprises peuvent trouver qu'il est difficile d'allouer des ressources, de traiter les conflits d'intérêt et de mesurer leur réussite. Cela peut venir d'une constante bataille avec les coûts croissants du traitement des risques et des exigences, tout en faisant face au défi de la gestion de la croissance exponentielle des risques et des relations tierces.

Cependant, les entreprises peuvent définir et surveiller des objectifs clairs avec des mesures générées à partir d'une plateforme GRC. Cela les aidera à accroître leur performance et à améliorer leur retour sur investissements.