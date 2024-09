Ingénieure émérite IBM, Cyberstratégie

Evelyn Anderson

Evelyn a plus de 30 ans d’expérience dans la sécurité liée à la technologie de l’information, et est ingénieure émérite IBM. Elle a été responsable mondiale de la gestion des identités et des accès, de la sécurité, du respect des exigences réglementaires, de la gestion des risques, de la sécurité physique, de la devise système et de la protection de l'infrastructure : elle a dirigé la conception d’un cadre mondial pour normaliser la livraison, automatiser les contrôles et réduire les risques de sécurité pour IBM et ses clients.