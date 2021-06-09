Qu’est-ce que la gestion de documents ?

Le stockage papier peut nécessiter un espace physique important. Une plateforme de gestion des documents peut intégrer des documents disparates pour améliorer l'efficacité du contrôle, de l'accès et des processus. Elle offre des avantages en termes de recherche d’informations, de sécurité, de gouvernance et de réduction du coût des opérations. De plus, une bonne gestion des enregistrements est devenue un impératif juridique.