Qu’est-ce que la gestion de documents ?

La gestion de documents est un système ou un processus utilisé pour capturer, effectuer un suivi et stocker des documents électroniques tels que les PDF, les fichiers de traitement de texte et les images numériques de contenus papier.
La gestion de documents peut vous faire économiser du temps et de l’argent. Elle assure la sécurité des documents, le contrôle des accès, le stockage centralisé, les pistes d'audit et la rationalisation de la recherche et de l'extraction.
Le stockage papier peut nécessiter un espace physique important. Une plateforme de gestion des documents peut intégrer des documents disparates pour améliorer l'efficacité du contrôle, de l'accès et des processus. Elle offre des avantages en termes de recherche d’informations, de sécurité, de gouvernance et de réduction du coût des opérations. De plus, une bonne gestion des enregistrements est devenue un impératif juridique.
Réduire les coûts et améliorer les relations
Découvrez comment Turkcell Global Bilgi a mis à profit la capture de documents. L'utilisation d'une solution capable de lire l'écriture manuscrite, les formulaires et les chiffres a permis de réduire les coûts opérationnels et d'accroître la satisfaction des clients.
La gestion des documents est passée du papier numérisé à la sécurité, à l'audit et bien plus encore.
La capacité de stockage d’un serveur est supérieure à celle d’un classeur physique ou d’un entrepôt.
Les systèmes varient en portée, mais partagent des attributs tels que l'indexation, le contrôle des versions et plus encore.
Les services de capture activés par l'IA suppriment le besoin de modèles.
Les traitements basés sur le cloud réduisent les coûts de déploiement et de gestion.
Les outils peuvent signaler que les données protégées doivent être occultées ou redirigées.
De nombreuses solutions offrent des stratégies d’extraction de données précieuses.
Obtenez de meilleures performances en appliquant une automatisation intelligente pour transformer les opérations principales.
Capturez et stockez des volumes importants de documents, notamment des ensembles de données XML, des déclarations sortantes, etc.
Rationalisez la capture, la reconnaissance et la classification des documents pour les utilisateurs et dans les applications.
Gérez d'importants volumes d'informations fixes grâce à un accès rapide et sécurisé au contenu de l'entreprise.
Utilisez des outils et des fonctionnalités low code pour aider à créer des applications métier signifiantes sur n’importe quel cloud.
Concevez des automatisations intégrant l’IA à l’aide d’outils qui nécessitent peu ou pas de code, attribuez des tâches aux bots et suivez les performances avec IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatible avec n’importe quel cloud hybride, cet ensemble modulaire de composants logiciels intégrés est conçu pour transformer les workflows fragmentés et accélérer la croissance de l’entreprise.