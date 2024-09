Alors que les entreprises continuent d’innover et de transformer leurs activités pour stimuler leur croissance et leur avantage concurrentiel, elles se trouvent confrontées à la sécurisation des identités, des données et des charges de travail dans le cloud hybride. Les entreprises performantes placent la sécurité au cœur de leur programme de transformation opérationnelle.

IBM Cybersecurity Services est un partenaire de confiance : offrant des services de conseil et d’intégration, des services de sécurité gérés ainsi que des capacités offensives et défensives, nous combinons une équipe mondiale d’experts dotée de technologies exclusives et bénéficiant de celles de partenaires afin de co-créer des programmes de sécurité sur mesure pour gérer les vulnérabilités et faire de la sécurité un catalyseur d’activité.

En quoi les services de cybersécurité d’IBM Consulting sont-ils uniques ?



Nous combinons les connaissances du domaine et du secteur de milliers d’experts, un écosystème de partenaires à la pointe de l’industrie, et un modèle de prestation mondial, régional et local utilisant notre IA propriétaire, l’automatisation, les renseignements sur les menaces et des accélérateurs de prestation, le tout dans des solutions intégrées. Nous collaborons avec nos clients de façon fluide pour leur fournir des résultats en matière de sécurité qui accélèrent la création de valeur, protègent les investissements existants et renforcent la cyber-résilience pour répondre aux besoins de l’entreprise.