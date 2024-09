Les entreprises intègrent de plus en plus d’indicateurs ESG dans leurs rapports annuels afin d'aider les parties prenantes à faire des choix d'investissement plus durables. Grâce aux rapports ESG, les entreprises peuvent montrer comment elles se positionnent par rapport aux indices de référence et aux objectifs du secteur en utilisant des données qualitatives et quantitatives pour mesurer leurs progrès dans le cadre des initiatives ESG. Les rapports ESG fournissent également aux parties prenantes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées, en mettant en évidence les risques et opportunités ESG potentiels susceptibles d'affecter la valeur à long terme de l'entreprise.



Il existe de nombreuses façons de rédiger un rapport ESG. En général, ils sont créés à l’aide d’un cadre des exigences ESG bien établi, qui peut fournir des instructions sur les sujets ESG à privilégier. Ces cadres d’exigences aident également les entreprises à comprendre comment structurer et préparer au mieux les informations à communiquer afin de pouvoir obtenir une meilleure notation ou un meilleur score ESG.

Un score ESG permet de suivre les performances ESG d’une entreprise afin que les investisseurs, les parties prenantes et les organismes de réglementation puissent avoir une meilleure visibilité sur ses opérations. Les entreprises qui publient des rapports ESG plus étoffés obtiennent généralement un meilleur score que celles qui ne suivent pas ou ne présentent pas leurs performances ESG.

La Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) est un organisme qui fournit un ensemble de recommandations relatives au climat sur lesquelles les entreprises et les institutions financières peuvent s’appuyer pour informer leurs actionnaires. De même, le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) a contribué à l’établissement et au maintien de normes sectorielles visant à orienter les entreprises dans leur communication d’informations sur la durabilité.

Les investisseurs institutionnels peuvent également se tourner vers des organismes comme Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI) et autres pour proposer des données ESG sur certaines entreprises. Tous ces prestataires jouent un rôle crucial dans la fourniture d’indicateurs ESG clés qui peuvent aider à déterminer le niveau d’investissement d’une entreprise.