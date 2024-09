Qu’est-ce que la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) ?

Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits et services auprès d’entreprises socialement responsables. Parallèlement, de nombreux investisseurs privilégient les entreprises dont les valeurs sont claires et en cohérence avec les leurs. Pour répondre à ces exigences, les entreprises intègrent la RSE à leurs opérations. De plus, la croissance mondiale et la nature de plus en plus interconnectée des chaînes d’approvisionnement obligent les entreprises à se conformer à un ensemble croissant d’environnements réglementaires et à mieux affronter l’impact de leurs activités sur les communautés du monde entier. Grâce à une meilleure connaissance des questions environnementales, des pratiques de travail et des préoccupations éthiques, combinée à des processus de recherche et de communication approfondis, la RSE est devenue un élément central des stratégies commerciales. Certaines entreprises disposent désormais de services dédiés à la RSE.