Que sont les cadres des exigences ESG ?

Pour décider du cadre des exigences de génération de rapports à utiliser, il faut d’abord se demander où l’organisation peut faire le plus de différence en s’appuyant sur les évaluations de l’importance relative.

L’importance relative dans le contexte de l’ESG

Le concept d’importance relative incite les organisations à se concentrer sur les questions ESG qui les concernent et qui ont une incidence mesurable sur leurs activités.

Pour déterminer l’importance relative, une organisation doit d’abord identifier ses risques, puis évaluer les conséquences de ces vulnérabilités. A l’aide d’une matrice de risques, les organisations peuvent déterminer les enjeux ESG à prioriser en fonction de leur profil de risque, et identifier ceux qui pourraient avoir des répercussions négatives importantes sur leurs activités.

Par exemple, une entreprise de commerce électronique à forte capitalisation peut choisir de se concentrer sur les matériaux d’emballage et les déchets (critère environnemental), les normes de travail au sein de la chaîne d’approvisionnement (critère social) et l’éthique organisationnelle (critère de gouvernance) dans son évaluation de l’importance relative, si elle a déterminé que ces éléments présentaient les profils de risque les plus importants sur le plan de l’impact environnemental, de la confiance globale des actionnaires et des consommateurs, et des exigences réglementaires. Dans ce cas, l’entreprise devrait rechercher des cadres des exigences de génération de rapports ESG qui couvrent les trois catégories.

Evaluer la double importance relative

La double importance relative appelle les organisations à considérer deux points de vue : la matérialité financière et la matérialité vis-à-vis du marché, de l’environnement et de la population. La double importance relative reconnaît qu’une organisation est responsable de la gestion de ses propres risques financiers sur le plan interne. Elle examine également l’incidence de ses décisions et de ses opérations sur la population et l’environnement. En appliquant le concept de double importance relative, les organisations peuvent identifier à la fois les incidences financières et non financières de leurs opérations en vue d’élaborer une stratégie ESG plus exhaustive.

Impact et influence

La contrepartie de l’importance relative est l’impact et l’influence. Les organisations qui évaluent leur approche de génération de rapports ESG peuvent également trouver bénéfique de prendre en compte les facteurs environnementaux et sociaux qu’elles peuvent influencer le plus directement et le plus rapidement.

En utilisant une matrice de priorité d’action ou d’effort d’impact, les organisations peuvent rapidement identifier où concentrer leurs efforts de départ, puis utiliser ces informations pour déterminer le cadre des exigences ESG le plus adapté à la réalisation des objectifs atteignables.

Par exemple, les organisations des secteurs dynamiques des biens de consommation et de la distribution peuvent plus facilement exercer une influence au sein de leur chaîne d’approvisionnement. Dans ces secteurs, les choix d’une organisation peuvent avoir un impact significatif sur la performance ESG des entreprises de la chaîne d’approvisionnement, et donc accentuer son impact ESG.