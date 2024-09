Qu’est-ce que le SASB ?

Les normes du SASB intéressent les entreprises et les investisseurs pour différentes raisons.

Sociétés

Les entreprises peuvent utiliser les normes du SASB pour répondre aux besoins des investisseurs qui souhaitent disposer d’informations comparables, cohérentes et financièrement significatives sur la durabilité. Étant donné que les normes du SASB sont élaborées pour des secteurs spécifiques et qu’elles complètent d’autres normes et cadres ESG, les entreprises de tous types et de tous secteurs peuvent facilement adopter leurs principes directeurs. À l’heure actuelle, jusqu’à 2 230 entreprises réparties dans 70 juridictions et sur 66 marchés effectuent leur reporting conformément aux indicateurs du SASB.1

Investisseurs

Les investisseurs voient les normes du SASB comme des normes sectorielles, fondées sur des indicateurs et axées sur la matérialité financière, permettant l’intégration de considérations de durabilité dans les décisions d’investissement et de gestion des portefeuilles mondiaux et des catégories d’actifs. Les investisseurs considèrent les normes du SASB comme le principal moyen pour les entreprises de communiquer leurs informations en matière de durabilité dans un format standardisé et comparable. À l’heure actuelle, 327 investisseurs institutionnels (représentant 28 marchés et 82 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) s’appuient sur les informations fournies par les normes du SASB pour prendre leurs décisions d’investissement.1