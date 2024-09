Qu’est-ce que la neutralité carbone ?

Bien que l’idée d’atteindre le zéro émission nette de GES ait connu un élan considérable, le concept présente toutefois des difficultés. Dans une évaluation des engagements climatiques de divers pays et entreprises, le Net Zero Stocktake 2022 (lien externe à ibm.com) déclare : « Contrairement à la couverture quasi universelle des objectifs de neutralité carbone au niveau national, la quantité et la fiabilité des objectifs fixés par les acteurs non étatiques sont d’une faiblesse alarmante et devront faire l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à mesure que les initiatives de responsabilisation des Nations unies, des pays et des ONG s’intensifient. »

Bien qu’un grand nombre d’organisations se soient engagées à ne pas émettre de gaz à effet de serre, beaucoup n’ont fait que donner leurs engagements et n’ont que peu ou pas donné suite à la manière dont elles allaient atteindre leurs objectifs de zéro émissions nettes.

Cette situation a également attiré l’attention sur l’écoblanchiment. On parle d’écoblanchiment lorsqu’une organisation donne une fausse image ou une image partielle de son action en faveur du climat afin de gonfler ses annonces concernant ses pratiques environnementales et ses résultats.

L’une des méthodes employées par les organisations pour suivre leurs émissions et étayer leurs déclarations de réduction est la comptabilité des GES.

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre est un processus complexe. Le GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (lien externe à ibm.com) définit des méthodes de comptabilisation et de déclaration des émissions et aide les organisations à réaliser un inventaire des gaz à effet de serre. L’inventaire est une liste des sources d’émissions et des émissions associées calculées à l’aide de méthodes normalisées, principalement basées sur l’utilisation de facteurs d’émissions moyens pour convertir les différents types d’énergie et d’utilisation de carburant en émissions de CO2 équivalentes.

Pour en savoir plus sur la gestion des données de performance environnementale, consultez cet eBook.