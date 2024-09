Qu'est-ce que le triple bilan ?

Les pratiques commerciales durables sont de plus en plus attrayantes pour les clients et les investisseurs. La moitié des consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits durables ou une marque durable. Les consommateurs motivés, qui choisissent des produits et des marques en fonction de leur adéquation avec leurs valeurs, représentent désormais le segment de marché le plus important (44 %). En outre, la législation relative à l'impact environnemental et social évolue et est adoptée à l'échelle mondiale, telle que la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD).

Un modèle d'entreprise qui tient compte des trois P peut se révéler précieux pour les organisations qui s'engagent dans la voie de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). La RSE permet de sensibiliser le public aux pratiques et initiatives durables d'une organisation qui contribuent au bien-être de la société. Le TBL peut servir d'outil interne pour inciter l'entreprise à poursuivre ces objectifs de RSE et à les placer au cœur de ses activités. Des mesures tierces telles que les mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) peuvent alors fournir des preuves quantifiables de leur succès pour le reporting.

Le cadre du triple bilan peut également créer de la valeur en interne. Une entreprise dont les pratiques commerciales durables sont fondées sur des valeurs peut encourager la fidélisation des employés, limiter les risques (grâce à la résilience de la chaîne d'approvisionnement) et réduire les coûts de production et de maintenance.