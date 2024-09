Qu’est-ce que l’énergie renouvelable ?

À la fin des années 1700, la révolution industrielle a marqué le début d’une période marquée par les avancées techniques, notamment l’utilisation de nouvelles sources d’énergie, notamment les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) sont issus de la décomposition de matières organiques et sont brûlés pour produire du carburant. Avec le progrès de la technologie, les combustibles fossiles sont devenus plus largement disponibles et moins coûteux à produire, ce qui a généralisé leur usage. Aujourd’hui, ils représentent environ 80 % de l’énergie mondiale.1

Toujours est-il que la combustion des énergies fossiles libère dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (GES) comme le dioxyde de carbone (C02), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N20). Les énergies fossiles contribuent donc à augmenter l’effet de serre, qui empêche une partie de la chaleur reçue des rayons solaires d’être renvoyée de la Terre vers l’espace, entraînant une hausse des températures. Par conséquent, les énergies fossiles sont devenues la première cause du changement climatique, dont la principale conséquence est le réchauffement de la planète. Ce réchauffement est susceptible d’entraîner une modification néfaste, à long terme, des conditions climatiques et météorologiques : tempêtes plus intenses, étés plus chauds et plus secs, perturbation des écosystèmes.

Les énergies renouvelables, quant à elles, n’émettent que peu voire pas de gaz à effet de serre, sont plus accessibles et plus fiables. C’est pourquoi il est urgent de recourir aux énergies renouvelables, ainsi qu’à l’emploi de technologies de production alternatives, comme l’éolien et le solaire. Selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie, la part des énergies renouvelables dans la consommation mondiale d’énergie atteignait 29 % en 2021.2

Bon nombre d’entreprises ont mis en place une comptabilité carbone. Cette pratique consiste à mesurer et à suivre la quantité de GES émis directement et indirectement dans des conditions d’exploitation normales, afin de faire avancer la transition énergétique et de se rapprocher de l’objectif de zéro émission nette. En intégrant des énergies renouvelables décarbonées, les entreprises pourront atteindre ces objectifs, à savoir réduire leurs émissions de GES, ainsi que leur empreinte environnementale.