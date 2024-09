Qu’est-ce que le changement climatique ?

Parallèlement aux phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent de façon ponctuelle, les écosystèmes naturels subissent des changements à long terme et un déclin de la biodiversité. Par exemple, les températures plus élevées font progressivement fondre les glaciers de l’Arctique, ce qui menace sa faune et sa flore, des ours polaires aux poissons. Dans les climats plus chauds comme l'Australie et la Floride, les températures océaniques plus élevées dévastent les récifs coralliens. La vie marine est également menacée par l'acidification des océans, résultant de l'absorption du dioxyde de carbone par l'eau de mer.

Si certaines espèces souffrent du changement climatique, à l'inverse d'autres espèces envahissantes prospèrent et se propagent au-delà de leur aire de répartition géographique d’origine. Par exemple, les hivers plus doux aux États-Unis pourraient aider une liane envahissante appelée kudzu à se répandre dans de nouvelles zones et à supplanter les espèces indigènes, telles que les graminées et les arbres.5 Selon le GIEC, sur certains écosystèmes, les impacts du changement climatique sont irréversibles.