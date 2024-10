Qu’est-ce que la transparence de l’IA ?

Les chercheurs décrivent parfois l’IA comme une « boîte noire », car il est encore parfois difficile d’expliquer, de gérer et de réguler les résultats de l’IA en raison de la complexité croissante de la technologie. La transparence de l’IA permet d’ouvrir cette boîte noire et de mieux comprendre les résultats de l’IA et la manière dont les modèles prennent les décisions.

De plus en plus de secteurs à forts enjeux (notamment la finance, la santé, les ressources humaines et les forces de l’ordre) s’appuient sur des modèles d’IA pour prendre des décisions. Mieux comprendre comment ces modèles sont entraînés et comment ils déterminent les résultats renforce la confiance dans les décisions prises par l’IA et dans les organisations qui les utilisent.

Les créateurs d’IA peuvent parvenir à une IA transparente et digne de confiance en communiquant certaines informations. Ils peuvent documenter et partager la logique et le raisonnement des algorithmes d’IA, les données utilisées pour entraîner les modèles, les méthodes d’évaluation et de validation des modèles, etc. Les parties prenantes sont ainsi en mesure d’évaluer la précision prédictive des modèles au regard de l’équité, de la dérive et des biais.

Un haut niveau de transparence est essentiel à l’instauration d’une IA responsable. L’IA responsable est un ensemble de principes qui guident la conception, le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA. Elle tient compte de l’impact sociétal au sens large des systèmes d’IA et les mesures nécessaires pour aligner ces technologies sur les valeurs des parties prenantes, les normes juridiques et les considérations éthiques.