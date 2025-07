L’intelligence artificielle transforme les fonctions RH traditionnelles en automatisant les processus et en facilitant la prise de décision. Pour automatiser les tâches répétitives, obtenir des informations plus approfondies à partir des données RH et soutenir la prise de décision au sein d’une entreprise, l’IA s’appuie sur une combinaison d’algorithmes, de modèles de machine learning et de systèmes intelligents. Ces technologies améliorent également l’expérience des employés en réduisant les frictions et en permettant aux professionnels des ressources humaines de se concentrer sur des questions de personnel plus poussées ou plus sensibles.

L’IA au sein des RH déploie diverses technologies capables d’analyser de vastes quantités de données en temps réel, de reconnaître des schémas, de générer du contenu et de simuler des interactions humaines. Ces capacités modifient le mode de fonctionnement des RH qui, autrefois tournées vers des tâches plus administratives, adoptent désormais des rôles plus stratégiques au sein des entreprises.

Aujourd’hui, les responsables RH sont confrontés à de nombreux défis : évolution des attentes des employés, pénurie mondiale de main-d’œuvre et déficit croissant de compétences. Sans oublier l’IA, qui bouleverse l’environnement professionnel à un rythme si rapide que les équipes RH sont appelées à jouer un rôle important dans la gestion du changement. Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value, seuls 20 % des dirigeants affirment que les RH forment l’avenir de la stratégie de travail au sein de leur entreprise. Cette affirmation mène à la question suivante : si les RH ne forment pas l’avenir du travail, à qui revient ce rôle ? La technologie, avec sa promesse de bouleverser l’environnement professionnel, est autant une initiative RH qu’une préoccupation informatique.