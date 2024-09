Qu’est-ce que la dérive du modèle ?

Selon une étude Forrester Total Economic Impact, « en créant, en exécutant et en gérant des modèles dans un environnement de données et d’IA unifié, [les organisations] peuvent maintenir l'équité, l'explicabilité et la conformité de leurs modèles d’IA. Cette approche d'IA de bout en bout permet également à une organisation de détecter et d'aider à corriger la dérive et le biais des modèles, et de gérer les risques inhérents lorsqu'un modèle d'IA est en production. »

L'une des meilleures pratiques consiste à gérer tous les modèles à partir d'un tableau de bord centralisé. Une approche intégrée peut aider votre organisation à suivre les indicateurs en continu et à alerter les équipes en cas de dérive de la précision et de la cohérence des données lors du développement, de la validation et du déploiement. Une vue globale et centralisée peut aider les entreprises à éliminer les silos et à générer plus de transparence concernant la traçabilité des données.