Qu’est-ce que la gouvernance de l’IA ?

La gouvernance de l’IA est essentielle pour atteindre un état de conformité, de confiance et d’efficacité dans le développement et l’application des technologies d’IA. Avec l’intégration croissante de l’IA dans les opérations organisationnelles et gouvernementales, son potentiel d’impact négatif est devenu plus visible. Des faux pas très médiatisés comme l’incident du chatbot Tay (lien externe à ibm.com), lors duquel un chatbot d’IA de Microsoft a appris un comportement toxique à partir d’interactions publiques sur les réseaux sociaux, et les décisions biaisées du logiciel COMPAS (lien externe à ibm.com) en matière de détermination de peine, ont mis en évidence la nécessité d’une gouvernance saine pour prévenir les préjudices et maintenir la confiance du public.



Ces exemples montrent que l’IA peut entraîner des dommages sociaux et éthiques importants sans surveillance appropriée, mettant l’accent sur l’importance de la gouvernance dans la gestion des risques associés à l’IA avancée. En fournissant des directives et des cadres d’exigences, la gouvernance de l’IA vise à équilibrer l’innovation technologique avec la sécurité, garantissant que les systèmes d’IA ne violent pas la dignité ou les droits humains.

Prise de décision transparente et explicabilité sont essentielles pour garantir l’utilisation responsable des systèmes d’IA. Les systèmes d’IA prennent des décisions à tout moment, depuis le choix des publicités à diffuser jusqu’à l’approbation ou non d’un prêt. Il est essentiel de comprendre comment les systèmes d’IA prennent des décisions pour les tenir responsables de celles-ci et s’assurer qu’ils les prennent de manière équitable et éthique.

De plus, la gouvernance de l’IA ne consiste pas seulement à assurer une conformité ponctuelle, mais aussi à maintenir des normes éthiques au fil du temps. Les modèles d’IA peuvent dériver, entraînant des changements dans la qualité et la fiabilité des résultats. Les tendances actuelles en matière de gouvernance vont au-delà de la simple conformité légale et visent à garantir la responsabilité sociale de l’IA, ce qui permet de se prémunir contre les dommages financiers, juridiques et de réputation, tout en promouvant une croissance responsable de la technologie.